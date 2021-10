Gazzetta - Napoli e Milan al top, ma la squadra di Pioli è più avanti per il gioco

Seconda sosta per le nazionali, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ridisegna la mappa del campionato: "Oggi come oggi la Serie A sembra una questione privata tra Napoli e Milan, le prime due. La classifica non mente. Il Napoli capolista impressiona per forza e potenza, il Milan è più avanti per impianto di gioco. Stefano Pioli lavora da due anni su questa squadra e usa il cesello, perfeziona. Spalletti deve ancora entrare nei dettagli. Poi c’è l’Inter resistente a se stessa".