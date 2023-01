Gazzetta: "Napoli-Juve come il Natale per gli azzurri: è una partita unica!"

Napoli-Juve non sarà mai una partita come tutte le altre. Lo sa bene l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che la presenta così

TuttoNapoli.net

Napoli-Juve non sarà mai una partita come tutte le altre. Lo sa bene l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che la presenta così: "A Napoli è semplicemente La Partita, senza bisogno di aggiungere altro, e cade una volta all’anno, come il Natale: Napoli-Juventus nella capanna del San Paolo. Una partita non sovrapponibile alle altre che ha una sacralità tutta sua, come le statuine dei pastori in San Gregorio Armeno: Altafini e Sivori, Platini e Maradona, Ferrara e Cannavaro… Napoli e Juventus sono mondi lontani, per molti versi opposti, più distanti di quanto dicano gli 890 chilometri geografici".