Gazzetta - Natan accolto con fiducia grazie a Kim: i tifosi hanno capito una cosa

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Natan raccoglie la pesantissima eredità di Kim Minjae, ma grazie al coreano è stato accolto con fiducia

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Natan raccoglie la pesantissima eredità di Kim Minjae, ma grazie al coreano è stato accolto con fiducia: un anno fa, dopo l’addio di Koulibaly, lo scetticismo faceva da padrone. Kim ha dimostrato che non serve sempre il nome top per avere risultati brillanti. De Laurentiis e il suo staff hanno deciso di scommettere su Natan, ora toccherà a Garcia aiutarlo a crescere in fretta.