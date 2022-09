Gazzetta non ci sta: "Su Kvara un rigorino"

Interpretazione alquanto discutibile dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'episodio che ha portato al calcio di rigore assegnato da Mariani al Napoli.

Interpretazione alquanto discutibile dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'episodio che ha portato al calcio di rigore assegnato da Mariani al Napoli. Così la rosea nella moviola del match di San Siro.

"Ci vogliono 2’07” per capire cosa è veramente accaduto fra Dest e Kvara: due minuti e passa in cui il Var deve richiamare all’on field review Mariani. L’arbitro – non ben posizionato – era convinto che il difensore milanista avesse preso il pallone. Invece è oggettivo il contatto piede destro-piede destro in area rossonera, così a Mariani tocca valutare l’intensità dell’intervento: e l’intensità non è travolgente e quindi assomiglia ben più a un “rigorino”.