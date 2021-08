Gazzetta non ha dubbi: "Al Napoli non manca nulla, deve credere solo in una cosa"

Il Napoli ha tutto per credere nello scudetto secondo quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "È vero, Spalletti tende a vedere fantasmi ed è un’attrazione pericolosa in una città che offre significati indecifrabili: ma fu un genio di qui (lui, Eduardo) a scrivere Questi Fantasmi!: esistono solo se ci credi.

C’è tutto Napoli, il Napoli, De Laurentiis, Spalletti, Insigne, Koulibaly, Zielinski devono credere solo in una cosa: lo scudetto. Non manca niente o almeno niente più che ad altri, in un’estate di lavoro, finalmente, di gruppi che la miseria conserva (o nel caso peggiora: ma non il Napoli)".