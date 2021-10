Gazzetta - Notte di risposte: Spalletti non parla di Scudetto, ma non vuole mollare il Milan

"Notte di risposte. Perché dopo questo splendido avvio il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare la vetta. Perché vincere aiuta a vincere e Luciano Spalletti vuol buttare sempre di più il cuore oltre l’ostacolo". Scrive così oggi in edicola La Gazzetta dello Sport presentando la sfida che il Napoli dovrà affrontare stasera in casa contro il Bologna:

"Di scudetto non parla e del resto è troppo presto e lunga la strada che porta in primavera, quando si decideranno i giochi. Ma vuol restare a braccetto col Milan. Questa sfida che ricorda gli Anni Ottanta piace tanto a Napoli. E allora perché non osare, stasera si torna nello stadio amico, contro il Bologna. E anche se il Maradona non sarà pieno, i tifosi si faranno sentire spingendo gli azzurri".