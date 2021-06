Gazzetta - Nuno Tavares non esclude Mandava: può essere rivoluzione a sinistra

Il Napoli può decidere di attuare una vera rivoluzione sulla corsia mancina, acquistando due rinforzi da regalare a Luciano Spalletti. È questa la notizia diffusa questa mattina dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Giuntoli ha discusso più volte di Reinildo Mandava, 27 anni, fresco vincitore della Ligue 1. Con il club francese, il Napoli ha aperto una corsia preferenziale nella scorsa estate, investendo 70 milioni di euro per acquistare Victor Osimhen. Ora, la dirigenza napoletana è intenzionata a concludere l’operazione, a prescindere da quanto accadrà per Nuno Tavares.

In effetti, il ds potrebbe anche pensare di rinnovare del tutto quel ruolo, dove si sono alternati Mario Rui, Ghoulam e Hysaj. Quest’ultimo non ha rinnovato e sta per accordarsi con la Lazio, mentre Ghoulam è reduce dall’intervento al ginocchio per la rottura del crociato. Resterebbe Mario Rui, che ha già lavorato con Spalletti, alla Roma, ma che non convince abbastanza, soprattutto per quanto riguarda la fase difensisiva, dove il portoghese ha deluso parecchio Mandava, dunque, potrebbe essere l’alternativa a Nuno Tavares".