Gazzetta - Osimhen, destino da numero uno: è l'acquisto da record del Napoli di ADL

Nell’estate del 2020, come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha versato 60 milioni di euro al Lilla per portare Victor Osimhen in azzurro. Conti alla mano, è l’acquisto più oneroso nella storia del Napoli. Un destino da numero uno. Uscire dal Meazza col sorriso da primattore sarebbe anche un modo per far lievitare il suo orgoglio in una settimana che Napoli vivrà tra mille emozioni