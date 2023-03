Gazzetta - Osimhen l'apriscatole: solo due centravanti meglio di lui nel mondo

Quanto costa un apriscatole, scrive in un fondo la Gazzetta dello Sport riferendosi a Victor Osimhen che per il quotidiano risolve i problemi

© foto di www.imagephotoagency.it

Quanto costa un apriscatole, scrive in un fondo la Gazzetta dello Sport riferendosi a Victor Osimhen che per il quotidiano risolve i problemi "in modo sistematico, garantisce con continuità lo sbocco al mare del Napoli di Spalletti. Il Napoli gioca un calcio spaziale, Kvaratskhelia è il talento alla George Best che lo trasforma in arte, ma poi è quasi sempre Osimhen con il suo senso del gol – coraggioso e un po’ incosciente – che sfonda le porte e fa la differenza. Chi è più forte di lui, oggi, in Europa e nel mondo?", si chiede la Gazzetta mettendo Haaland e Mbappè davanti a tutti, fuori categoria, mentre Nunez sta deludendo e Vlahovic non è più lo stesso di Firenze.