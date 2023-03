Gazzetta - Osimhen prima di lasciare Kvara vorrà essere sicuro di fare un salto di qualità

Sulla Gazzetta dello Sport si analizzano i possibili scenari per il futuro dell'attaccante nigeriano.





Per Victor Osimhen bisognerà in effetti attendere l’estate e poi vedere che succederà sul mercato. Sulla Gazzetta dello Sport si analizzano i possibili scenari per il futuro dell'attaccante nigeriano.

Osimhen a Napoli sta bene, ora ha un ottimo feeling nello spogliatoio e con la gente. Per assurdo il suo trasferimento sarà meno semplice degli anni precedenti. Perché fino a ieri potevano essere parecchi i club ad attirarlo. Oggi molto meno e non solo per un cartellino lievitato (oltre 120 milioni), ma perché Victor prima di lasciare il suo amico Kvaratskhelia, questa squadra competitiva anche in Champions e un tecnico come Luciano Spalletti, vorrà essere sicuro di poter compiere un salto di qualità, rispetto all’eccellenza già mostrata in azzurro.