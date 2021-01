Gazzetta - Osimhen super-carico: è guarito ed a casa s'è allenato a ritmi elevatissimi

La spalla destra e il braccio sembrano non dargli più problemi e già dalla sua casa di Posillipo, dove da asintomatico si è allenato a ritmi elevatissimi sul suo tapis-roulant, ha rassicurato i medici di non avvertire dolori, scrive la Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Victor Osimhen, da ieri negativo al Covid: "Ieri pomeriggio, avendo la certezza della negatività, è subito andato a Castel Volturno, dove lo staff medico ha potuto valutarlo e Gattuso ci ha parlato e lo ha trovato carichissimo. Ora va verificato in campo, con il contatto fisico. Da oggi dunque il nigeriano potrà allenarsi in gruppo e nel pomeriggio poi sarà sull’aereo che porterà la squadra a Verona. Se le verifiche mediche non daranno problemi potrebbe rivedersi giovedì al Maradona, quando si giocheranno i quarti di Coppa Italia contro lo Spezia".