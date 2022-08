Gazzetta - Paradosso Meret: col Verona dovrebbe partire dal 1'

"Dovrebbe giocare Meret anche perché per Navas o Kepa occorre comunque aspettare un altro po’".

Nonostante sia in uscita, Alex Meret potrebbe essere il portiere titolare del Napoli all'esordio in campionato sul campo dell'Hellas. A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica: "Sirigu ha svolto le visite mediche ed al Bentegodi sarà in panchina. Dovrebbe giocare Meret anche perché per Navas o Kepa occorre comunque aspettare un altro po’.