Gazzetta - Perché ADL non è intervenuto prima? Chissà per quanti lustri mancherà lo Scudetto...

La Gazzetta dello Sport mette nel mirino Aurelio De Laurentiis all'indomani della goleada al Sassuolo che sa di rimpianto per lo Scudetto sfumato: "C’è da chiedersi perché questo tipo di intervento De Laurentiis non l’abbia fatto mesi prima, quando si parlava di scudetto. E qui sta la rabbia di tanti tifosi, non per forza organizzati. Resta la sensazione che un’occasione come quella di vincere quest’anno in campionato per il Napoli chissà per quanti lustri non ricapiterà. Ed è un fatto difficile da negare. Questo è lo sport e bisogna accettare, senza per forza indicare capri espiatori. Ma se al Napoli pensano che i nemici sono fuori, sarà l’ennesima occasione mancata per crescere".