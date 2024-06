Gazzetta - Pista Lukaku resta viva, ma affare è slegato da Osimhen

Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la trattativa però è slegata da Victor Osimhen

Il Napoli resta sempre vigile sul futuro di Romelu Lukaku, che dopo la fine del prestito alla Roma è in cerca di una sistemazione per la prossima stagione. Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la trattativa però è slegata da Victor Osimhen che non sembra essere una priorità per il club londinese.

"Il d.s. Manna, intanto, sta valutando altri profili: da Dovbyk del Girona (che ha una clausola da 40 milioni di euro) a Denkey del Cercle Bruges, passando anche per Boniface del Leverkusen. E poi, ovviamente, Romelu Lukaku, il pupillo di Conte. Lukaku tornerà al Chelsea ma è già in lista di sbarco: a Londra non resterà, ma i Blues oggi non sembrano più interessati a Osimhen e dunque si dovrà procedere con una trattativa slegata. Napoli non ha fretta, ma cerca un giocatore top: Lukaku con Conte sa essere letale".