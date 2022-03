Gazzetta presenta Januzaj: "E' più alto e fisico di Insigne e ricopre due ruoli"

Adnan Januzaj è uno dei giocatori monitorati dal Napoli per sostituire Insigne. Fra l’azzurro e il belga ci sono oltre 20 centimetri di differenza

Adnan Januzaj è uno dei giocatori monitorati dal Napoli per sostituire Insigne. Fra l’azzurro e il belga ci sono oltre 20 centimetri di differenza in altezza e questo, scrive La Gazzetta dello Sport, va nella direzione di un calcio europeo che ha sempre più bisogno di fisicità, oltre alla tecnica che non difetta all’esterno della Real Sociedad. Dunque questa diventerebbe una scelta importante per il futuro della squadra che sarà sempre guidata da Luciano Spalletti. Parliamo di un sinistro, che può giocare a destra a “piede invertito” per andare al tiro, oppure a sinistra puntando più alla riga di fondo per il cross.