Gazzetta presenta Traoré: "Ecco perché piace a Giuntoli"

Al Napoli piace Adama Traoré. La notizia è stata lanciata oggi da La Gazzetta dello Sport che presenta così l'esterno dei Wolves

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Napoli piace Adama Traoré. La notizia è stata lanciata oggi da La Gazzetta dello Sport che presenta così l'esterno dei Wolves: "Generalmente parte a destra anche Adama Traoré, prodotto della cantera del Barcellona ora in forza al Wolverhampton. Con i blaugrana ha sfidato il Napoli in Europa League a febbraio e da allora è tornato nelle mire di Giuntoli (che lo aveva già corteggiato in passato). Traoré ha potenza fisica e forza esplosiva ma anche corsa e “gamba”, tutte caratteristiche che servono - eccome se servono - per essere protagonisti in questo Napoli".