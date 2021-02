Gazzetta prevede l'esonero di Gattuso se sbaglia le prossime due gare: "Improbabile che non ci sia intervento di ADL"

"Contro il Genoa, è arrivata la settima sconfitta in campionato (nona in stagione) e gli alibi non bastano più a giustificare la mediocrità evidenziata da questo Napoli nei risultati". Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prevede il possibile esonero di Rino Gattuso nel caso dovesse sbagliare le prossime due gare contro Atalanta e Juventus.

"La tregua regge, in ogni modo, anche se è tenuta in piedi da un filo sottile. Dalla sua residenza romana - scrive la rosea - Aurelio De Laurentiis s’è messo in contatto con i suoi più stretti collaboratori per fare un punto sulla situazione attuale, partendo dal futuro immediato di Rino Gattuso. Non vorrebbe prendere decisioni affrettate, dettate più dal risentimento del momento che non dal ragionamento. E allora ha deciso di aspettare, almeno fino a sabato sera, quando potrà avere un quadro più chiaro della situazione.

Allora il Napoli avrà giocato la semifinale di ritorno di Coppa Italia, a Bergamo, contro l’Atalanta (mercoledì), e la sfida di campionato contro la Juventus (sabato), al Maradona. Dai risultati di queste due partite dipenderà il futuro di Gattuso. È improbabile, infatti, pensare che non ci sarebbe un intervento della proprietà, per chiudere la gestione dell’attuale allenatore, se le cose dovessero andare male" .