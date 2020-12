Gazzetta - Procura FIGC, resta l'inchiesta per violazione protocollo: il Napoli rischia il deferimento

Juventus-Napoli si giocherà, ma anche dopo la sentenza del Collegio di Garanzia CONI resta in ballo un'altra vicenda, ossia quella che riguarda i comportamenti del club di Aurelio De Laurentiis in termini di rispetto del protocollo. A sostenerlo è La Gazzetta dello Sport: "Si tratta, infatti, di un fascicolo parallelo ancora aperto presso la procura della Federcalcio. Che deve ancora decidere se deferire il Napoli o archiviare la sua posizione. Su questo fronte, insomma, non è stata scritta ancora la parola fine. Dunque, in teoria il Collegio di garanzia potrebbe tornare ancora a occuparsi della partita fantasma, anzi delle puntate precedenti la storia".