Gazzetta ricorda le parole di ADL su Mazzarri nel 2013: "Se tua moglie decide di tradirti..."

Un ritorno inatteso, anche per come ci si era lasciati. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport rievoca le parole di Aurelio De Laurentiis ai tempi del primo addio di Mazzarri al Napoli.

"Immaginando quanti pensieri abbia avuto il presidente nei giorni in cui ha deciso di esonerare Garcia e durante la riflessione è facile immaginare come la fiducia nel lavoro e il legame con la città abbiano giocato un ruolo decisivo per richiamare Mazzarri, con cui il rapporto non era finito bene, ma poi, nel tempo, è ripreso sul piano di stima e affetto. «Se tua moglie decide di volerti tradire con un altro non puoi farci nulla…» disse nella primavera del 2013 De Laurentiis, riferendosi alla volontà di Mazzarri di andare all’Inter".