Gazzetta - Rrahmani, Zielinski e Lobotka rischiano al massimo una multa: il motivo

In campo Rrahmani, Lobotka e Zielinski nonostante lo stop dell'Asl Napoli 2. Cosa rischiano i tre calciatori? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli - dopo aver consultato i propri legali e medici - ha ritenuto corretto schierarli perché in linea con la quarantena “soft” istituita dalla Federcalcio nel giugno 2020 e ancora valida. Che consente agli atleti il percorso casa-lavoro, dunque allenarsi e giocare (e infatti ieri sera nessuno ha parlato per evitare contatti). A questo punto i tre rischiano una sanzione amministrativa, ma sotto il profilo sportivo nulla, perché appunto la federazione non fa questo tipo di distinzione".