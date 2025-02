Gazzetta smonta Okafor: "È il sostituto del sostituto e sarà pronto tra un paio di settimane"

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che commenta le difficoltà di questo mercato

La sfortuna ci vede benissimo, si sa. E ha colpito ancora una volta la capolista, versando un secchio di acqua gelata sui sogni di gloria del popolo azzurro. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che commenta le difficoltà di questo mercato: "Dopo aver detto addio al talento di Kvaratskhelia, Conte perde per almeno un mese anche il suo sostituto, mentre Okafor – sostituto del sostituto – non sarà pronto per dare un contributo importante prima di un paio di settimane.

Insomma, l’orizzonte è più grigio che mai, ma questo non fermerà la voglia di lavorare e di lottare di Conte e i suoi ragazzi. Ora, però, servirà rivedere alcuni meccanismi. E pure trovare nuove soluzioni per accendere la fase offensiva e arrivare da Lukaku evitando la palla addosso che esalta le prestazioni dei suoi marcatori".