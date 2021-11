Gazzetta - Spalletti loda ADL, ma fu lui a mettersi di traverso sull'addio di Petagna

Uno Spalletti vicino alle esigenze del club in un momento così delicato. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Luciano Spalletti da questo punto di vista ha già mostrato spalle larghe e capacità di stare in sintonia con la società e le esigenze del suo presidente. Anche ieri ne ha tessuto le lodi: "È stato bravo a trattenere in rosa Andrea Petagna e Adam Ounas, due giocatori che torneranno molto utili in questa fase. In estate avevano avuto qualche offerta ma De Laurentiis li ha trattenuto".

La storia è un po’ diversa, nel senso che fu il tecnico a mettersi di traverso quando Sampdoria e Napoli erano già d’accordo per la cessione di Petagna, convincendo il giocatore a restare. Offrire al proprio patron quest’assist significa dimostrargli di aver visto lungo e oggi senza eccessi ulteriori di spesa comunque il Napoli ha soluzioni interne che possono “tamponare” la situazione, nella speranza che Osimhen possa rientrare prima dei 90 giorni dettati ieri sul comunicato ufficiale.