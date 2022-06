Gazzetta - Spalletti non vuole scontenti in rosa

Luciano Spalletti non vuole in squadra calciatori poco motivati. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti non vuole in squadra calciatori poco motivati. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Politano non è stato messo in discussione solo da Spalletti ma anche da De Laurentiis che ha ammesso il contatto con Bernardeschi.

Spalletti non vuole scontenti perché sa che si approssima una stagione particolare ed allora restano in bilico anche Demme, Ounas (che ha il contratto in scadenza nel 2023) e perché no Andrea Petagna".