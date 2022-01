Gazzetta - Spalletti poco soddisfatto a fine primo tempo: questo il suo timore

Un primo tempo che ha lasciato qualche perplessità in Luciano Spalletti secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport. Così il quotidiano racconta il finale della prima frazione al Maradona: "Il Napoli chiude in vantaggio solo per un rigore - discutibile, mentre Pairetto non ne vede prima uno su Mertens - dopo aver dominato sotto il profilo del possesso e della superiorità territoriale, partorendo però solo un gol su azione e subendo il pari nell’unica azione pericolosa (e tiro in porta subito) dell’intera gara.

Già perché dopo un tiro a bersaglio a Belec senza però cattiveria nelle conclusioni, il vantaggio è arrivato grazie a Juan Jesus abile di sinistro a chiudere un’azione confusa in area. Ma a furia di stare altissimi gli azzurri lasciano anche un contropiede a Obi, innestato da Kechrida abile poi a rifinire sul bel movimento da dietro di Bonazzoli che pareggia. E ci vuole una percussione di Elmas in chiusura, per portare Pairetto a fischiare il rigore, impeccabilmente realizzato da Dries Mertens che tocca 144 gol in azzurro. Spalletti lascia il campo poco soddisfatto. La supremazia dei suoi ha prodotto poco, rischiando di lasciare in bilico un match che andava assolutamente chiuso prima e riaperto invece per una disattenzione generale".