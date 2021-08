Gazzetta spiega: "Il motivo per cui il Var non interviene sul rosso a Osimhen"

È l'episodio più discusso di Napoi-Venezia: il rosso a Victor Osimhen. Sull'espulsione del nigeriano scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Uno degli episodi cruciali della serata è l'espulsione di Osimhen al 23'. L'arbitro Aureliano giudica la manata del nigeriano a Heymans come una violenta reazione alla marcatura e lo caccia. Il Var non interviene perché il fallo c'è e l'intensità è valutata dall'arbitro in campo, ben posizionato".