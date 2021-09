Gazzetta su Demme: "Tempi di recupero lunghi, ecco quando potrebbe tornare"

Diego Demme ed un recupero che dovrebbe avvenire non prima di metà ottobre secondo le informazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport. La rosea scrive così sul mediano: "Al momento, a destra dovrebbe giocare Fabian Ruiz che anche con Gattuso era stato uno dei due mediani, insieme a Demme. Il problema si porrà a Spalletti nel momento in cui il centrocampista tedesco tornerà nuovamente a disposizione, dopo l’intervento al ginocchio. I tempi stimati sono ancora lunghi, si parla di metà ottobre per riaverlo in condizione di poter giocare.

E proprio l’assenza di Demme, infortunatosi dopo una settimana di ritiro, durante l’amichevole con la Pro Vercelli, ha indotto l’allenatore ad accantonare subito la sua idea tattica per sostituirla con un più funzionale 4-3-3".