Gazzetta su Gattuso: "I social non gli risparmiano nulla, due errori sottolineati"

Social e dunque tifosi infuriati con Gattuso dopo il contro l'Atalanta. Ecco quanto si legge su La Gazzetta dello Sport: "Il popolo dei social non gli sta risparmiando nulla, dalla marcatura di Mario Rui su Zapata, alla sostituzione di due difensori, contemporaneamente, sull’azione del corner dalla quale è nato il quarto gol. Insomma, il momento che vive Gattuso non è il massimo, al di là di quei pochi minuti di reazione all’inizio del secondo tempo, col pareggio di Zielinski, la squadra è stata svogliata e poco incisiva. E giovedì sera, Il Napoli sarà impegnato nella gara di ritorno col Granada, per i sedicesimi di Europa League. Ci vorrà una super impresa, anche se adesso più nessuno è pronto a scommettere un solo euro su Gattuso e i suoi".