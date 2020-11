Gazzetta su Gattuso: "Volete farlo arrabbiare e urlare? Ditegli questa frase"

Focus sul'ottimo lavoro che sta svolgendo Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Se volete far arrabbiare Rino, ditegli che è un difensivista e poi non stupitevi se comincerà a urlare. Perché il nostro è cambiato, oggi non vorrebbe più 11 Gattuso in campo, si è innamorato del bel gioco, della qualità, e il suo Napoli oggi schiera quattro attaccanti veri e almeno un centrocampista (Fabian Ruiz) decisamente offensivo".