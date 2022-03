Gazzetta su Insigne: "Uscita dal Mondiale e fischi rendono momento non facile"

L’eliminazione dal Mondiale e alcuni fischi che l’hanno ferito dopo l’annuncio del suo prossimo addio con destinazione Canada rendono complicato il periodo

L’eliminazione dal Mondiale e alcuni fischi che l’hanno ferito dopo l’annuncio del suo prossimo addio con destinazione Canada rendono complicato il periodo di Lorenzo Insigne. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La sconfitta con la Macedonia ha fatto ripartire il ritornello che sottolinea il mediocre rendimento di Lorenzo nelle partite che contano davvero. A Bergamo Insigne ha la possibilità di rispondere con i fatti. E Spalletti, che in carriera ha avuto rapporti contrastanti con le stelle delle sue squadre, dovrà spendere qualche minuto per una chiacchierata con il suo capitano. La partita di Bergamo si vince o si perde in campo, ma si può indirizzare prima: nello spogliatoio, in viaggio. Con le parole giuste".