Gazzetta su Osimhen: "Dopo due stagioni in crescita ora è chiamato a consacrarsi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si poggia sulle possenti spalle di Victor Osimhen. Luciano Spalletti in primis, stando a quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "In questa prima del Napoli – ancora da lavori in corso – gli occhi sono puntati sull’attaccante nigeriano che, dopo la crescita nelle prime due stagioni, è atteso alla consacrazione fra i grandi cannonieri del nostro campionato. Il primo a scommetterci è Luciano Spalletti, convinto della straordinarietà del suo attaccante che pensa vada servito meglio, per sfruttare le sue grandi doti di testa e da giocatore d’area".