Gazzetta su Osimhen: "ADL ha ottenuto modalità di pagamento favorevoli"

La presenza di Osimhen consentirà a Gattuso di ritornare all’idea tattica iniziale, quel 4-2-3-1 che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Osimhen gli garantirà quella profondità che il suo gioco non ha mai potuto avere e quella costruzione offensiva senza la quale le verticalizzazioni non hanno avuto motivo di esistere. In stagione, il centravanti nigeriano ha sommato appena 14 presenze di cui solo 9 in campionato e, per giunta, soltanto 6 dall’inizio. Nella classifica dei marcatori è fermo a quota 2 gol. Numeri striminziti, che non rendono bene l’idea dell’investimento fatto.

Per averlo, Aurelio De Laurentiis ha dovuto spendere 70 milioni di euro, di cui 47 da pagare nei prossimi 4 anni. Un affare sotto l’aspetto economico, considerando le modalità di pagamento. Non si può ancora dire la stessa cosa sul piano tecnico. Il ragazzo si è infortunato alla spalla a metà novembre, con la sua nazionale, e quando è ritornato a Napoli, a inizio gennaio, è risultato positivo al Covid-19, restando isolato per tre settimane".