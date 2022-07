Gazzetta su Raspadori: "Profilo perfetto per ADL e c'è già l'ok di Spalletti"

Napoli forte su Raspadori del Sassuolo, il motivo è spiegato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola

Napoli forte su Raspadori del Sassuolo, il motivo è spiegato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Raspadori ha tutte le caratteristiche per essere gradito al presidente del Napoli (giovane, italiano, validissimo e rivendibile) ma anche per infiammare lo stadio Maradona visto che i brevilinei da queste parti vanno forte e che la fantasia di certo non gli manca. Inoltre, Spalletti ha espresso parere positivo e questo ovviamente è un aspetto da non trascurare".