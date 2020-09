Gazzetta sul mani di Bonucci: "Giusto non dare il rigore"

Consueto appuntamento con la moviola sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, che in merito alla gara di ieri tra Juventus e Sampdoria ha commentato il braccio di Bonucci che ha fatto molto discutere: "Al 44’ il caso che può simboleggiare la transizione richiesta dal designatore Rizzoli che ha chiesto valutazioni concrete dal campo su dinamica e azione nei rigori per mani. Bonucci va su Bonazzoli in area che tira e colpisce da distanza estremamente ravvicinata il braccio piuttosto aperto dello juventino. Per Piccinini non c’è niente, la sua valutazione dal campo sembra considerare la distanza molto ravvicinata, il pallone poi va nella direzione opposta a quella della porta e il braccio colpito è il destro, non il sinistro che avrebbe potenzialmente protetto Szczesny. Il resto della stagione ci dirà se si tratta di tendenza o di episodi".