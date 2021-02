Gazzetta sul modulo: "Il Napoli esce da un periodo difficile e Gattuso ha preferito difendersi"

Divide i tifosi il risultato del Maradona, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che lo commenta così: "Il Napoli sta uscendo da un periodo delicato e Gattuso ha preferito un atteggiamento più difensivo e meno spavaldo per prendersi un risultato che ora rimanda al Gewiss Stadium la qualificazione. L’Atalanta gioca meglio, riesce a costruire parecchie occasioni, ma poi nelle conclusioni trova un ottimo Ospina o gli errori dei propri giocatori a sprecare la superiorità mostrata in campo. E se non segni hai torto. E da qui ai prossimi sei giorni gli azzurri sperano di recuperare Osimhen".