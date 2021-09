Gazzetta sul rinnovo di Insigne: "Ci sarebbe stata apertura di ADL all'agente"

Che novità sulla questione rinnovo contrattuale per Lorenzo Insigne? Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ci sarebbero da registrare dei piccoli passi in avanti: "Qualcosa si sta muovendo, in ogni modo: ci sarebbe stata un’apertura di Aurelio De Laurentiis con il manager del giocatore. Ma siamo veramente alla fase embrionale, per il momento nessuno si fa illusioni, la situazione contrattuale è ancora in divenire".