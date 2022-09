Gazzetta sul tweet di ADL: "Non cita il primato per non mettere pressione"

Un Aurelio De Laurentiis che non vuole mettere pressione al Napoli capolista dopo la splendida vittoria di San Siro. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul patron.

"Una vittoria di sofferenza e tenacia. Godiamoci questa splendida partita! Forza Napoli Sempre!!" Con un tweet al fischio finale di Mariani il presidente Aurelio de Laurentiis festeggia il successo a San Siro e il primato, che non cita - e non è un caso -: al suo giovane Napoli non vuole mettere pressione.