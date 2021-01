Gazzetta sull'ammutinamento: "Multe congelate, ma per Milik minacce a procedere"

E' passato più di un anno dal famoso ammutinamento in casa Napoli, ma da quel momento nulla è più accaduto. Anzi, quasi nulla. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "A oltre 13 mesi dalle contestazioni a tutti i calciatori azzurri per il famoso ammutinamento del 5 novembre 2019, nessuno dei collegi arbitrali che dovevano decidere l’entità delle multe è stato formato. Una situazione congelata ma non definitivamente archiviata. Anzi nei confronti di Milik il Napoli ha minacciato di essere pronto a procedere. Ma questa è un’altra storia".