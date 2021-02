Gazzetta - Tre sorprese di formazione: out Insigne, Demme e Di Lorenzo

Out Demme e Insigne e Di Lorenzo, dentro Bakayoko, Hysaj Politano. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola propone la sua probabile formazione in vista della trasferta di Genova, col Napoli schierato con il 4-3-3 dopo la difesa a 3 presentata in Coppa Italia contro l’Atalanta.

Tra i pali c’è ancora Ospina, in difesa Hysaj, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana al centro Demme, col ritorno dal primo minuto di Zielinski e Elmas. In attacco per la rosea fuori Insigne, con Politano, Lozano e Petagna a comporre il tridente