Prima pagina Gazzetta: "Tutto da rifare! Altra pagina nera per il nostro calcio"

"Due anni buttati", si legge all'interno delle pagine. "Imbarazzante prestazione della Nazionale Eliminata e umiliata agli ottavi dalla Svizzera"

"Tutto da rifare", è il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il quotidiano rosa analizza la sconfitta contro la Svizzera che ha eliminato gli azzurri da Euro 2024: "Un'altra pagina nera per il nostro calcio. Gravina e il ct nel mirino, Italia contestata". Tante le critiche nei confronti della banda azzurra, oggi alle 12.30 i due parleranno in conferenza stampa per analizzare quanto accaduto.

"Due anni buttati", si legge all'interno delle pagine. "Imbarazzante prestazione della Nazionale Eliminata e umiliata agli ottavi dalla Svizzera. Colpa sua e delle sue scelte. E ora qualcosa dovrà cambiare: non il suo calcio, ma gli uomini per provare a farlo", si legge.