Gazzetta - Un Lukaku così non si era mai visto: non solo gol, ha aggiunto gli assist

Un Lukaku così non si era mai visto prima, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport in riferimento alle sue prime cinque partite in campionato. Uomo squadra, determinante in area di rigore con 3 gol e 4 assist in appena 349 minuti dopo essersi rimesso in gioco a 31 anni sfruttando l'effetto Conte per tornare ai vertici. Con l'attuale tecnico del Napoli il belga ha mostrato la sua migliore versione con 64 reti all'Inter in 95 partite.

Un biennio di vittorie e la partenza fu simile, ma solo per i gol perché gli assist - sottolinea il quotidiano sportivo - appartengono al nuovo Lukaku. Negli anni infatti è migliorato anche nell'ultimo passaggio e nel leggere gli inserimenti in profondità. Ed è rimasto a Napoli per migliorare anche la condizione con doppie sedute anche quando i compagni hanno goduto di mezze giornate libere. Ora è vicino al top della forma e non vuole tradire la fiducia di allenatore, società e tifosi.