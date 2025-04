Il Giornale - La Juve sogna Conte, in caso di addio c'è Allegri (che ha ottimo rapporto con Manna)

Se Conte lascia Napoli, occhio ad Allegri che ha un ottimo rapporto con Manna. Questa l'indiscrezione che arriva dall'edizione odierna de Il Giornale: "Dalle parti della Continassa, però, il grande sogno per la panchina si chiama Antonio Conte, anche se il Napoli appare propenso a fare muro per non perdere il proprio condottiero.

Se l’allenatore salentino dovesse invece decidere di andarsene a fine stagione, occhio a un vecchio amico del ds Manna: quel Max Allegri con cui ha già lavorato e bene alla Juve. Una stima ricambiata che potrebbe portare a un nuovo inizio. L’allenatore livornese scalpita e ha voglia di tornare in pista: il suo nome è anche nella lista del Milan per il dopo Conceiçao, ma in via Aldo Rossi prima dovranno scegliere il nuovo ds. Solo dopo si concentreranno sulla questione panchina.