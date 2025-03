Il Mattino - Conte si aspetta investimenti corposi: almeno 7 acquisti in estate

Il Napoli programma anche la prossima stagione, quella che dovrebbe sancire il ritorno in Europa, probabilmente in Champions League. E Antonio Conte vuole una squadra competitiva per affrontare la massima competizione continentale, stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino:

"Il tecnico leccese è stato chiaro e si aspetta investimenti corposi, mirati e possibilmente immediati per non fare la comparsa nell'Europa che conta (dando per scontata la partecipazione alla prossima Champions). Saranno almeno sette i nuovi innesti in casa Napoli, due per reparto con un'integrazione in difesa".