Il Mattino - Il Napoli sogna il ritorno di Kim: ADL spera nel prestito (con aiuto su stipendio)

Priorità alla difesa nei piani di Giovanni Manna e degli uomini mercato del Napoli. Secondo quanto appreso da Il Mattino, il club partenopeo sta verificando il profilo di Davinson Sanchez, ex Tottenham ora al Galatasaray. Ma un'idea su tutte provoca dolci ricordi e scaturisce sogni: il ritorno di Kim Min-Jae. Il malessere del coreano in Baviera - si legge - non è un mistero e l'idea del Napoli è di strappare un prestito al Bayern Monaco.

Ma l'affare è complicato in partenza per lo stipendio percepito dal difensore 27enne, ossia 8,5 milioni di euro a stagione. Il che sfora il tetto massimo del Napoli. Per cercare di rompere la problematica è possibile che venga fatta un'eccezione oppure che i tedeschi vadano in aiuto di De Laurentiis. In tutto questo però c'è l'ombra della Juventus, che in estate rischia fortemente di perdere Bremer e ritrovarsi a trovare in fretta e furia un sostituto.