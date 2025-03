Il Mattino - Perché Anguissa non è rimasto a Castel Volturno? C'è qualcosa dietro?

Perché André-Frank Zambo Anguissa non è rimasto a Castel Volturno durante la sosta per le nazionali se non era al meglio della condizione (tant'è che non ha collezionato neanche un minuto in due partite)? Se lo chiede Il Mattino, che nella sua edizione odierna si sofferma sul centrocampista camerunese:

"Anguissa dovrebbe restare ancora fuori e bisogna iniziare a capire se dietro questo affaticamento si nasconda altro: di sicuro non ha giocato con il Camerun, dove non sarebbe mai dovuto andare visto che era reduce da un lungo stop per infortunio. E invece è rimasto per dieci giorni.

Le regole Fifa sono regole Fifa, ma intanto sarebbe stato meglio per il centrocampista rientrare a Castel Volturno e seguire il piano di recupero: cosa che ha deciso di non fare. Quindi, dovrebbe iniziare ancora dalla panchina nella prima delle ultime nove finali in questo campionato".