Il Roma - Elmas insidia Zielinski: le scelte di Spalletti per l'Inter

Eljif Elmas scalpita e 'minaccia' Zielinski in vista della gara di domenica contro l'Inter. In chiave formazione, possibili novità, ne parla l'edizione odierna de Il Roma: "Ci si aspetta tanto da Zielinski. Che potrebbe essere superato da Elmas. In attacco più Politano che Lozano nel tris con Osimhen ed Insigne. Naturalmente ci saranno poi le alternative".