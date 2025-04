Libero - Conte non sfrutta i 5 cambi perchè non ritiene le riserve all'altezza

vedi letture

Questo l'appunto che l'edizione odierna di Libero muove alla squadra azzurra:

Le avversarie del Napoli hanno capito che la squadra di Conte dura solo un tempo. Questo l'appunto che l'edizione odierna di Libero muove alla squadra azzurra: "Il paradosso è che, pur essendo impegnate in stagioni praticamente opposte, Inter e Napoli accusano lo stesso sintomo: nei secondi tempi calano vistosamente e cercano di difendere quanto hanno conquistato nei primi. I nerazzurri sono pochi e, quei pochi che ci sono, sono in condizioni precarie.

Per questo Inzaghi usa tutti i cambi: deve preservare, altrimenti faticherebbe ad averne undici disponibili. Per lo stesso motivo ha ordinato un cambio di approccio: partenza a mille per andare in vantaggio e possibilmente raddoppiare, sapendo poi che bisognerà soffrire. Conte invece da inizio anno non sfrutta le cinque sostituzioni perché ritiene che le riserve non siano all’altezza dei titolari e, non avendo bisogno di far rifiatare i primi, preferisce lasciare tutto com’è".