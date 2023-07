I nazionali non arriveranno tutti insieme: ecco le date da cerchiare in rosso

Il Napoli parte oggi per Dimaro, arriverà in serata, ma il gruppo sarà monco. Non ci saranno i nazionali, che arriveranno in giorni diversi

Il Napoli parte oggi per Dimaro, arriverà in serata, ma il gruppo sarà monco. Non ci saranno i nazionali, che arriveranno in giorni diversi, scrive La Gazzetta dello Sport: "In ordine sparso, fra il 18 e il 20, arriveranno i nazionali e ovviamente il più atteso è Victor Osimhen. Intanto il tecnico Rudi Garcia ne sta approfittando per parlare con i singoli giocatori e cominciare a conoscerli più approfonditamente".