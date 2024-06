I quotidiani distruggono Di Lorenzo: nei voti non arriva al 5!

Giovanni Di Lorenzo è stato senza dubbio il peggiore in campo nella disfatta dell'Italia contro la Spagna

Giovanni Di Lorenzo è stato senza dubbio il peggiore in campo nella disfatta dell'Italia contro la Spagna. Nella seconda giornata dell'Europeo gli Azzurri cadono 1-0 a causa dell'autogol di Calafiori e il terzino del Napoli è da 4 per La Gazzetta dello Sport: "Una tortura fin dal primo minuto contro lo scatenato Williams. Va tanto in confusione che comincia a sbagliare gli appoggi da un metro. Andava cambiato". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Nico Williams va via con la moto che è una bellezza. Non è serata". Leggermente più alto il 4,5 di Tuttosport: "Avvio da incubo per come si fa infilare due volte in dribbling da Nico Williams che lo taglia a fette e crea due pericoli enormi. La fortuna continua ad assistere lui e l'Italia. Ma è una sofferenza costante e inaudita". Torna a ricevere un 4 invece dal Corriere della Sera: "Dopo un'eternità, ritorna a galla vincendo un duello con Morata. Il resto è un'apnea sfiancante, anche perché Chiesa non gli porta mai un po' di ossigeno". Infine è da 4 per TMW: "Non c'è partita, purtroppo. Quando Nico Williams accelera sembra una Ferrari, lui lo insegue con un'utilitaria: il duello è impari".

