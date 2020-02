I quotidiani esaltano Gattuso: "Difesa fatta con i fiocchi, contropiede ancora di più"

Una gara, quella giocata ieri dal Napoli contro il Barcellona, preparata in maniera meticolosa da Gennaro Gattuso, che di fatto ha impedito ai catalani di esprimere al meglio il proprio gioco. Proprio per questo i quotidiani in edicola questa mattina hanno esaltato proprio il tecnico azzurro: "Aveva capito in anticipo come avrebbe giocato la sua squadra, ma anche l'avversaria. Difesa fatta con i fiocchi (una sola distrazione), contropiede ancora di più", scrive il Corriere dello Sport.



Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

Corriere della Sera 7