I quotidiani premiano Mazzocchi: "Personalità e dribbling che esaltano il Maradona"

Pasquale Mazzocchi convince tutti a destra al posto dello squalificato Di Lorenzo. Ottima prova dell'esterno del Napoli e in pagella voti alti.

Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Giocata di fino con la suola per rompere il ghiaccio. Tanta spinta e voglia di incidere. Esce stremato con standing ovation".

Voto 6,5 per il Corriere dello Sport: "Ne ha e si vede con diverse sgroppate di personalità, tagli interni come chiede Conte e un paio di dribbling destro-sinistro che esaltano il Maradona. Esce tra gli applausi".

Voto 6,5 per Tuttonapoli: Tanta pressione per il suo ritorno in campo. Qualche bella uscita in dribbling e una bella risposta sul piano della personalità".